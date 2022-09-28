Про це інформує CNN.
Пєсков наголосив журналістам 28 вересня, що “американська сторона все більше і більше втягується в цей конфлікт, стає ближче до того, щоб стати стороною конфлікту, що надзвичайно небезпечно”.
Він відповів на коментар держсекретаря США Ентоні Блінкена у вівторок про те, що українці зможуть використовувати зброю, надану США, щоб повернути свою територію, зокрема в регіонах, які, як очікується, будуть анексовані РФ після численних псевдореферендумів.
“Україна має абсолютне право захищатися на всій своїй території, включно з тим, щоб повернути територію, яка була тим чи іншим способом незаконно захоплена Росією”, – зазначив Блінкен.
Так звані “референдуми”, оголошені в короткий термін підтримуваною РФ владою в чотирьох тимчасово окупованих областях України, є незаконними згідно з міжнародним правом. Вони були широко засуджені західними урядами як обман.
- Найнебезпечніший момент у широкомасштабній війні РФ проти України, ймовірно, наближається. Адже існує ядерна загроза з боку РФ.
- Протягом минулих кількох місяців США приватно повідомляли РФ, що будуть наслідки, якщо Москва вирішить застосувати ядерну зброю у війні проти Україні.
- 24 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що регіони України, де проводяться референдуми, які широко висміюють, будуть під “повним захистом” країни-агресорки.
- Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози щодо застосування ядерної зброї, які президент РФ Володимир Путін озвучив у своєму зверненні про мобілізацію.
- Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ядерні погрози від Кремля. За його словами, якщо РФ наважиться застосувати ядерну зброю проти України, вона повинна пам’ятати, що ядерні ракети також є у Сполучених Штатів.