Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що США все більше наближаються до того, щоб "стати стороною конфлікту" в Україні.

Про це інформує CNN.

Пєсков наголосив журналістам 28 вересня, що “американська сторона все більше і більше втягується в цей конфлікт, стає ближче до того, щоб стати стороною конфлікту, що надзвичайно небезпечно”.

Він відповів на коментар держсекретаря США Ентоні Блінкена у вівторок про те, що українці зможуть використовувати зброю, надану США, щоб повернути свою територію, зокрема в регіонах, які, як очікується, будуть анексовані РФ після численних псевдореферендумів.

“Україна має абсолютне право захищатися на всій своїй території, включно з тим, щоб повернути територію, яка була тим чи іншим способом незаконно захоплена Росією”, – зазначив Блінкен.

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Так звані “референдуми”, оголошені в короткий термін підтримуваною РФ владою в чотирьох тимчасово окупованих областях України, є незаконними згідно з міжнародним правом. Вони були широко засуджені західними урядами як обман.