У Кремлі з впевненістю заявили, що зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном не загрожує відносинам Росії з Китаєм.

Джерело: CNN.

Речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив на важливості розвитку “передбачуваних відносин” між Пекіном і Вашингтоном, визнаючи “суверенне право” Китаю на взаємодію з іншими країнами.

“Рівень стратегічного партнерства з Китаєм дозволяє бути впевненим, що побудова таких відносин з іншими країнами ніколи не буде спрямована проти нашої країни”, – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, що на вихідних Ентоні Блінкен відвідав Пекін, щоб спробувати згладити дипломатичні відносини між США та Китаєм, які загострилися в останні роки через геополітичні питання, включаючи позицію Сі щодо повномасштабної війни РФ проти України.

Раніше цього року західні офіційні особи висловили занепокоєння, що Китай може розглядати можливість надання Росії смертоносної військової допомоги. Однак Китай заперечує подібні звинувачення.

Після дводенного візиту Ентоні Блінкена до Пекіна, де він зустрівся з високопосадовцями Китаю, включаючи Сі, держсекретар США заявив, що обидві сторони визнають необхідність стабілізації їхніх двосторонніх відносин.

Зазначимо, що 18 червня, державний секретар Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, ставши першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п’ять років.

Держсекретар переконаний, що важливо безпосередньо прямий зв’язок з Китаєм, попри розбіжності між країнами.

“Гостра конкуренція вимагає стійкої дипломатії, щоб гарантувати, що це протистояння не переросте в конфронтацію чи конфлікт”, – пояснив Блінкен.