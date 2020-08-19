Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у РФ є зобов'язання щодо військової допомоги Білорусі, однак зараз потреби в її наданні немає.

Таку заяву він зробив у коментарі журналістам, інформує російське агентство “ТАСС”. Розшифровку спілкування Пєскова з представниками ЗМІ також опублікувало видання “Медуза”.

Прессекретар Володимира Путіна зазначив, що в Договорі про колективну безпеку і в договорі про Союзну державу” справді передбачена низка зобов’язань сторін щодо взаємодопомоги”.

“Але ви знаєте, що зараз немає такої потреби. І, власне, і білоруське керівництво саме визнало, що такої потреби зараз немає”, – наголосив Пєсков.

Відповідаючи на запитання, за яких обставин така допомога можлива, він заявив, що “тут гіпотетично такі міркування абсолютно неприйнятні, неможливі”.

“Ще раз повторюю: виходимо з того, що білоруси самі вирішать свої проблеми в рамках діалогу, в рамках правового поля і без будь-якого втручання ззовні”, – повідомив Пєсков.

На прохання прокоментувати інформацію ЗМІ про те, що до кордонів Білорусі направляються колони російської військової техніки, Пєсков оголосив, що “російська військова техніка знаходиться на всій території РФ, тому тут нічого коментувати”.

Під час спілкування з журналістами Пєсков також заявив про певні “спроби безпосереднього зовнішнього втручання” в справи Білорусі, проте не став уточнювати, про що йдеться та не навів жодних конкретних доказів.

Відповідаючи на запитання, чи визнають у Кремлі підсумки президентських виборів у Білорусі, Пєсков заявив: “Ви знаєте, що президент Путін привітав президента Лукашенка”.