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У Кремлі запевняють, що «дефіциту води в Криму не очікується»

Речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що після підриву Каховської ГЕС у Криму є запас міцності щодо забезпечення водою за рахунок запасів місцевих водоймищ.

Середа, 7 червня 2023, 22:25
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Джерело: “Інтерфакс”.

Він нагадав, що кроки для стабільного забезпечення Криму водою робилися ще до того, як Росія захопила Північнокримський канал. Прессекретар Путіна при цьому заявив, що однією з цілей підриву греблі Каховської ГЕС, у якій Москва звинуватила українську владу, була спроба перерізати надходження води до Криму.

“Однозначно, що ця диверсія ставила однією з цілей позбавити Крим води. Знижується рівень води у водосховищі та, відповідно, подача в канал різко скорочується”, – сказав Пєсков журналістам, коментуючи ситуацію з підривом Каховської ГЕС.

Водночас, він переконаний, що ця диверсія пов’язана також і з тим, що, “розпочавши два дні тому великомасштабні наступальні дії, зараз українські збройні сили не домагаються поставленої мети”. “Ці наступальні дії захлинаються”, – наголосив Пєсков.

Натомість генеральний директор “Укргідроенерго” Ігор Сирота підкреслив, що підрив Каховської ГЕС матиме масштабні наслідки для окупованого з 2014 року росіянами Криму, адже півострів може залишитись на роки без водопостачання.

Як відомо, вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, відновленню вона не підлягає.

Теги: дамба, війна, екоцид, Каховська ГЕС, Крим, нестача води, Пєсков, підрив Каховської ГЕС, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна, трагедія

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