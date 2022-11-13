Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
Все частіше прибічники війни, зокрема як пропагандист Володимир Соловйов, вимагають від Москви та вищого військового керівництва повної відданості їхньому досягненню цілям в Україні. Соловйов закликав звільнити некомпетентних чиновників після втечі росіян з Херсону та провести повну мобілізацію.
Аналітики зазначали, що, можливо, Путін наказав пропагандистам придушити будь-яку критику російського виведення військ з Херсона. Багато російських державних телевізійних новинних програм опускають або применшують наслідки виведення військ.
Також знижується прихильність до Путіна серед російських націоналістів.
В ISW додали, що російські чиновники схвалюють примусове вивезення дітей з окупованих територій України, але самі ж загарбники визнають системи догляду за українськими дітьми неналежними. Наприклад, російські окупанти заявили про примусове переміщення понад 40 тисяч дітей з Херсонської області до РФ. У такий спосіб вони нормалізують незаконну депортацію.
Аналітики дійшли до висновку, що військове керівництво РФ безрезультатно намагається згуртувати мобілізованих з різними типами і рівнями кваліфікації, а також оснащення.
- У школи Росії повертається військовий вишкіл, який раніше проводився при СРСР. На переконання міністерства оборони РФ, цьому предмету має бути виділено щонайменше 140 годин на рік.
- Президент Росії Володимир Путін запропонував позбавляти громадянства “за фейки чи дискредитацію армії” РФ. Він вніс поправку до відповідного законопроєкту.