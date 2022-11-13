Через виведення військ з Херсона між президентом Росії Володимиром Путіним та прибічниками війни з Україною назріває ідеологічний розкол. Військові аналітики вважають, що російському диктатору стає важче заспокоїти частину свого електорату через невдачі армії РФ на фронті.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Все частіше прибічники війни, зокрема як пропагандист Володимир Соловйов, вимагають від Москви та вищого військового керівництва повної відданості їхньому досягненню цілям в Україні. Соловйов закликав звільнити некомпетентних чиновників після втечі росіян з Херсону та провести повну мобілізацію.

Аналітики зазначали, що, можливо, Путін наказав пропагандистам придушити будь-яку критику російського виведення військ з Херсона. Багато російських державних телевізійних новинних програм опускають або применшують наслідки виведення військ.

Також знижується прихильність до Путіна серед російських націоналістів.

В ISW додали, що російські чиновники схвалюють примусове вивезення дітей з окупованих територій України, але самі ж загарбники визнають системи догляду за українськими дітьми неналежними. Наприклад, російські окупанти заявили про примусове переміщення понад 40 тисяч дітей з Херсонської області до РФ. У такий спосіб вони нормалізують незаконну депортацію.

Аналітики дійшли до висновку, що військове керівництво РФ безрезультатно намагається згуртувати мобілізованих з різними типами і рівнями кваліфікації, а також оснащення.