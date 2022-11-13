Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Все частіше прибічники війни, зокрема як пропагандист Володимир Соловйов, вимагають від Москви та вищого військового керівництва повної відданості їхньому досягненню цілям в Україні. Соловйов закликав звільнити некомпетентних чиновників після втечі росіян з Херсону та провести повну мобілізацію.

Аналітики зазначали, що, можливо, Путін наказав пропагандистам придушити будь-яку критику російського виведення військ з Херсона. Багато російських державних телевізійних новинних програм опускають або применшують наслідки виведення військ.

Також знижується прихильність до Путіна серед російських націоналістів.

В ISW додали, що російські чиновники схвалюють примусове вивезення дітей з окупованих територій України, але самі ж загарбники визнають системи догляду за українськими дітьми неналежними. Наприклад, російські окупанти заявили про примусове переміщення понад 40 тисяч дітей з Херсонської області до РФ. У такий спосіб вони нормалізують незаконну депортацію.

Аналітики дійшли до висновку, що військове керівництво РФ безрезультатно намагається згуртувати мобілізованих з різними типами і рівнями кваліфікації, а також оснащення.