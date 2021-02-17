Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

“Сьогодні з 4 години ранку в тимчасово окупованому Криму проходили масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі півострова. Слідчі заходи так званих правоохоронців були проведені в семи домоволодіннях“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що незаконно затримано активістів “Кримської солідарності“ і проєкту для дітей політв’язнів “Кримське дитинство“ Ленура Сейдаметова, Азамата Еюпова, Тимура Ялкабова, Яшара Шіхаметова, Ернеста Ібрагімова та Олега Фьодорова. Їм інкримінують участь в організації “Хізб ут-Тахрір“, яка у Росії визнана терористичною.

Працівники ФСБ після проведення слідчих заходів доставили затриманих громадян України в будівлю “УФСБ Криму“.

Денісова наголосила, що такі дії так званих правоохоронців порушили презумпцію невинуватості, права на свободу і особисту недоторканність, на правову допомогу, адже обшуки були проведені без наявності відповідних судових рішень, без участі адвокатів та вручення будь-яких процесуальних документів. Переслідування окупаційною владою кримських татар є релігійно-вмотивованими та можуть закінчитися незаконним арештом та вироком.

“У цьому випадку ми маємо вимагати від РФ дотримуватися права на справедливий судовий розгляд відповідно до її зобов’язань як окупаційної держави, що передбачено міжнародним гуманітарним правом і міжнародним правом у сфері прав людини. Тримаю це питання на контролі та при необхідності сприятиму правовій допомозі нашим незаконно затриманим співгромадянам“, – додала омбудсмен.