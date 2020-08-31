У понеділок вранці, 31 серпня, в незаконно анексованому Криму пройшли обшуки в будинках кримських татар і затримання.

Про це поінформували в пресслужбі Представництва президента України в АР Крим. Також про це повідомляє громадська організація “Кримська солідарність”.

Обшуки проходили в Нижньогірському, Судакському і Совєтському районах Криму. Були затримані четверо осіб.

Так, у Нижньогірському районі обшук пройшов у будинку журналіста “Кримської солідарності”, кореспондента “Грані.ру” Айдера Кадирова. У будинку на момент обшуку знаходилися дружина і четверо дітей, молодшому з яких 2,5 місяці.

Проводити слідчі дії силовики приїхали на двох автомобілях моделі “Газель” без розпізнавальних знаків. В результаті Кадирова забрали до “УФСБ Сімферополя”.

У селищі Сонячна Долина Судакського району пройшов обшук у будинку Айдера Аблякімова, який працює співробітником “МНС”. Він також затриманий співробітниками ФСБ РФ.

Крім того, силовики РФ затримали Енвера Топчи в Совєтському районі Криму.

У місті Судак був затриманий активіст Рідван Умеров.

“Ранкові обшуки у молодих кримськотатарських родин – черговий злочин окупаційної влади. Малолітні діти в цивілізованому світі не можуть прокидатися вранці від стуку в двері ФСБ РФ і купи озброєних людей тільки через те, що їх батьки є громадянськими журналістами та активістами. Росія намагається зробити з кожної незручної для режиму людини – екстреміста”, – зазначила заступник постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

У представництві уточнили, що документують кожен випадок і додають інформацію про політично мотивовані переслідування в перелік злочинів Російської Федерації, що здійснюються на території тимчасово окупованого Криму.

За фактом сьогоднішніх незаконних обшуків і затримань прокуратура і поліція Автономної республіки Крим почали кримінальне провадження – за фактом порушення недоторканності житла (ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України).