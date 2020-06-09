Сьогодні вдень у Кривому Розі на площі 30-річчя Перемоги під час руху загорівся один з вагонів трамвая № 2.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

“Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що, під час слідування за маршрутом від станції “Кільце Артема” до станції “Зарічна”, поблизу наземної відкритої станції “Друга міська лікарня” у другому вагоні швидкісного трамвая №2 виникла пожежа”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пасажири, на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу, самостійно покинули салон електротранспорту. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Вогонь знищив один з вагонів трамвая та частково пошкодив другий на загальній площі 40 кв.м.