Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
“Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що, під час слідування за маршрутом від станції “Кільце Артема” до станції “Зарічна”, поблизу наземної відкритої станції “Друга міська лікарня” у другому вагоні швидкісного трамвая №2 виникла пожежа”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пасажири, на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу, самостійно покинули салон електротранспорту. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Вогонь знищив один з вагонів трамвая та частково пошкодив другий на загальній площі 40 кв.м.
- 29 травня у Дніпрі просто на вулиці загорівся і повністю згорів пасажирський трамвай. При цьому ніхто не постраждав.