Про це повідомило управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міськради на своїй сторінці в Facebook.

“Олександр Федорович був прямою, чесною та відкритою людиною. Як у професійній діяльності, так і у звичайному житті. Він повністю віддавав себе роботі на благо рідного міста, не дивлячись ні на що. І для Кривого Рогу це по справжньому тяжка втрата. Висловлюю глибоке співчуття рідним, колегам та друзям Олександра Федоровича Бризецького”, – сказав міський голова Юрій Вілкул.

Олександр Бризецький народився 25 березня 1956 року у селі Михайлівка Запорізької області. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут. З 1999 по 2003 роки працював заступником міського голови Кривого Рогу з питань діяльності виконавчих органів ради.

З 2010 року і до останнього дня очолював управління земельних ресурсів, зараз – департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради. Більше ніж 32 років Бризецький працював в органах місцевого самоврядування. Він – кавалер відзнаки виконкому Криворізької міської ради – нагрудного знака “За заслуги перед містом”.