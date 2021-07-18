За вбивство 54-річного чоловіка у Кривому Розі поліція розшукує 21-річного пацієнта лікарні.

Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції у Facebook.

Вранці 18 липня чоловік завдав медбратові смертельних ударів по голові та втік з місця злочину.

На місці події працюють поліцейські.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України(вбивство).

Досудове розслідування триває.