Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції у Facebook.
Вранці 18 липня чоловік завдав медбратові смертельних ударів по голові та втік з місця злочину.
На місці події працюють поліцейські.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України(вбивство).
Досудове розслідування триває.
- Нагадаємо, вранці середи, 7 липня, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на Голосіївському проспекті в Києві. Власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліціянтів. Патрульний отримав дробове поранення руки, цивільна особа — травму обличчя. У столиці було розпочато спецоперацію для затримання зловмисника. Озброєний чоловік переховувався у своїй квартирі, поліціянти понад годину вели з ним перемовини. Паралельно відбулася евакуація мешканців будинку, територію було огороджено.
- Чоловіка, що влаштував у Києві стрілянину, взяли штурмом: він погрожував підпалом квартири.