Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

Виборчі дільниці традиційно працюватимуть з 8:00 до 20:00.

Криворожці обиратимуть серед двох претендентів:

Дмитро Шевчик – кандидат від “Слуги народу”, гендиректор ПАТ “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат” (група “Метінвест”);

Костянтин Павлов – кандидат від “Опозиційної платформи – За життя”, радник мера Кривого Рогу.

За підсумками першого туру лідирував нинішній мер Кривогу Рогу Юрій Вілкул (44,96%), але 17 листопада він заявив про відмову від участі в повторному голосуванні через стан здоров’я. Вілкул відкрито закликав виборців підтримати кандидата Павлова, який посів третє місце (9,15%). Дмитро Шевчик у першому турі отримав 25,94% голосів від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

Відповідно до частини 4 статті 281 Виборчого кодексу України, до виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів виборців, крім тих, хто відмовився балотуватися (після першого туру).