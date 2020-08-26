Президент Володимир Зеленський приїхав на футбольний матч у Кривому Розі. Поєдинок було затримано, оскільки президент мав вдарити по м'ячу першим, але запізнювався.

Про це повідомляє місцеве видання 0564.ua.

Сьогодні, 26 серпня, президент Володимир Зеленський знаходиться з робочим візитом на Дніпропетровщині. Там він, як повідомляє пресслужба Глави держави, взяв участь у презентації Стратегії розвитку регіону на 2021-2027 роки.

В рамках візиту Зеленський приїхав до свого рідного міста — Кривого Рогу. Там він відвідав матч ФК “Кривбас” — ФК “Черкащина”, який відкриває новий сезон Кубку України.

За даними ЗМІ, початок матчу було затримано — очікували президента. Трансляцію матчу було розпочато тільки 0 17:55, хоча гра була запланована на 17 годину.

Після його прибуття капітани команд підняли прапори, а Глава держави першим ударив по м’ячу.