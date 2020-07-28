Про це повідомляє державний мовник “Суспільне”.
За словами виконувача обов’язків заступника командира з морально-психологічного забезпечення військової частини Ганни Вольської, військовому було 33 роки.
Даний інцидент стався в лісосмузі недалеко від вулиці Жадова, 27 липня 2020 року.
“В частині про це стало відомо о 16.10. Капітан не перебував на службі в той час. На службі проблем не було, характеризувався добре. Ведеться слідство”, – розповіла Вольська.
Номер військової частини при цьому названо не було.
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