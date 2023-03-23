23 березня вранці у Кропивницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги. Проте, місцева влада запевнила, що причина — вибух газу у багатоповерхівці.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

За його словами, звук вибуху, який близько 9:30 чули мешканці Кропивницького, стався через газ в багатоповерхівці на вулиці Юрія Коваленка 5, у корпусі 2.

Як запевнив голова ОВА, на місці працюють відповідні служби: “Всі обставини з’ясовуються. Деталі — згодом”, — зауважив Райкович.

Зауважимо, що 9 годині ранку 23 березня у Кіровоградській області оголосили про повітряну тривогу. Однак, вибух у місті з нею не пов’язаний.