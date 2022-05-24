У Кропивницькому суддя зобов’язав 19-річного хлопця, який агітував за “русский мир”, вивчити гімн України, розділ з Конституції, вірш “Любіть Україну” та пісню "Батько наш — Бандера".

Про це повідомляє ІМІ, посилаючись на голову Кіровоградської обласної ради Сергія Шульгу.

Підсудний народився у Харкові, а з початком російського вторгнення переїхав до Кіровоградської області та почав поширювати проросійський наратив у соцмережах.

“У Кропивницькому суддя своїм вироком зобов’язав 19-річного хлопця з Харкова, який з початком російського вторгнення переїхав на Кіровоградщину і став у соцмережі агітувати за “русский мир”, вивчити напам’ять: гімн України, ІХ розділ Конституції про територіальний устрій, пісню “Батько наш – Бандера, Україна – мати!”, вірш Сосюри “Любіть Україну”, – написав Шульга у Facebook.

Він додав, що “для закріплення матеріалу” суд призначив юнаку ще прочитати повість Миколи Гоголя “Тарас Бульба” й роман Анатолія Дімарова “І будуть люди”.