Про це повідомляє ІМІ, посилаючись на голову Кіровоградської обласної ради Сергія Шульгу.
Підсудний народився у Харкові, а з початком російського вторгнення переїхав до Кіровоградської області та почав поширювати проросійський наратив у соцмережах.
“У Кропивницькому суддя своїм вироком зобов’язав 19-річного хлопця з Харкова, який з початком російського вторгнення переїхав на Кіровоградщину і став у соцмережі агітувати за “русский мир”, вивчити напам’ять: гімн України, ІХ розділ Конституції про територіальний устрій, пісню “Батько наш – Бандера, Україна – мати!”, вірш Сосюри “Любіть Україну”, – написав Шульга у Facebook.
Він додав, що “для закріплення матеріалу” суд призначив юнаку ще прочитати повість Миколи Гоголя “Тарас Бульба” й роман Анатолія Дімарова “І будуть люди”.
- Нагадаємо, що міська рада Маріуполя опублікувала імена колаборантів з місцевої фракції “Опозиційної платформи – За життя”. Вони перейшли на сторону росіян від початку наступу на Україну.
- Раніше російські окупанти та колаборанти підірвалися у мерії тимчасово окупованої Кремінної, коли зібралися на “нараду”. Вибух, ймовірно, стався внаслідок недотримання правил технічної безпеки та витоку газу.