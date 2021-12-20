Про це повідомляє місцеве видання Novosti.kr.ua.
Фігурки виклали під час святкового ярмарку 17-го грудня. Міський голова Кропивницького бурхливо відреагував на цю подію. Зокрема, він поділився подивом, навіщо комусь були потрібні ця корова з ягнятами:
“Невже комусь треба було? Воно ж на шашлик не підходить! Це ж дурнею треба бути повною!”, – обурився Андрій Райкович.
Очільник міста попросив керівників патрульної поліції посилити охорону території – виставити додаткові чергові групи, що запобігати розкраданню різдвяних атрибутів надалі.
“Погано, що скасовували покарання 15 діб. Було б кому місто прибрати”, – бідкається мер Кропивницького.
- Нагадаємо, 18 грудня в Києві на Софійській площі засяяла головна ялинка країни. На 31-метрове новорічне дерево прийшли подивитися кілька тисяч осіб.