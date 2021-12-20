У місті Кропивницький з різдвяного вертепу біля міської ради вкрали корову та ягнят. У зв'язку з цим мер міста Кропивницький Андрій Райкович попросив посилити охорону території.

Про це повідомляє місцеве видання Novosti.kr.ua.

Фігурки виклали під час святкового ярмарку 17-го грудня. Міський голова Кропивницького бурхливо відреагував на цю подію. Зокрема, він поділився подивом, навіщо комусь були потрібні ця корова з ягнятами:

“Невже комусь треба було? Воно ж на шашлик не підходить! Це ж дурнею треба бути повною!”, – обурився Андрій Райкович.

Очільник міста попросив керівників патрульної поліції посилити охорону території – виставити додаткові чергові групи, що запобігати розкраданню різдвяних атрибутів надалі.

“Погано, що скасовували покарання 15 діб. Було б кому місто прибрати”, – бідкається мер Кропивницького.