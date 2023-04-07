У Кропивницькому кіберфахівці нейтралізували ботоферму, яка створила близько трьох тисяч фальшивих акаунтів й діяла на користь російських спецслужб.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Відтак, під час слідчо-оперативних дій затримано організатора ворожого “осередку”. Ним виявився переселенець із Запоріжжя, який переїхав на Кіровоградщину після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Там він почав масово створювати анонімні сторінки у соцмережах і продавати їх через мережу “даркнет”. Відповідне обладнання зловмисник встановив в орендованій квартирі одного зі спальних районів обласного центру. Середня вартість одного боту – 200 грн.

За інформацією СБУ, зловмисник створив майже 3 тисячі фейкових акаунтів, які планував продати на загальну суму більше ніж пів мільйона грн. Основними його “клієнтами” були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти.

Боти потрібні були агресору для поширення дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони. Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішньополітичну ситуацію в різних регіонах України в умовах повномасштабної війни.

Під час обшуку в орендованій квартирі фігуранта виявлено: комп’ютерну техніку; спеціалізоване обладнання та 3 тисячі SIM-карток, які він використовував у протиправній діяльності.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта та обрання йому міри запобіжного заходу – тримання під вартою.