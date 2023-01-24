На території Кіровоградської області викрито ще одного агента ФСБ Росії. Поплічник ворога збирав дані про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, агента цікавило розташування місцевих об’єктів енергетики. Він мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому.

Російські військові хотіли скоригувати ракетний удар по енергооб’єкту за сигналами “маячка”. У випадку успішної атаки росіяни планували продовжити серію обстрілів по території міста за допомогою “наводок” агента.

Служба безпеки України вчасно викрила агента. Співробітники СБУ задокументували його злочинні дії та затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції.

Зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Він мав прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення.

За завданнями росіян агент виходив на місцевість та робив фото-, відеознімки українських об’єктів. Інформацію він передав електронними координати через анонімні месенджери.

За місцем проживання фігуранта знайдено GPS-трекер із сім-картою мобільного оператора, телефони та комп’ютерну техніку із доказами листування з представником ФСБ.