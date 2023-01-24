Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, агента цікавило розташування місцевих об’єктів енергетики. Він мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому.

Російські військові хотіли скоригувати ракетний удар по енергооб’єкту за сигналами “маячка”. У випадку успішної атаки росіяни планували продовжити серію обстрілів по території міста за допомогою “наводок” агента.

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України вчасно викрила агента. Співробітники СБУ задокументували його злочинні дії та затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції.

Зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Він мав прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення.

Фото: Служба безпеки України

За завданнями росіян агент виходив на місцевість та робив фото-, відеознімки українських об’єктів. Інформацію він передав електронними координати через анонімні месенджери.

За місцем проживання фігуранта знайдено GPS-трекер із сім-картою мобільного оператора, телефони та комп’ютерну техніку із доказами листування з представником ФСБ.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Служба безпеки України