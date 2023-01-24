Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними слідства, агента цікавило розташування місцевих об’єктів енергетики. Він мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому.
Російські військові хотіли скоригувати ракетний удар по енергооб’єкту за сигналами “маячка”. У випадку успішної атаки росіяни планували продовжити серію обстрілів по території міста за допомогою “наводок” агента.
Служба безпеки України вчасно викрила агента. Співробітники СБУ задокументували його злочинні дії та затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції.
Зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Він мав прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення.
За завданнями росіян агент виходив на місцевість та робив фото-, відеознімки українських об’єктів. Інформацію він передав електронними координати через анонімні месенджери.
За місцем проживання фігуранта знайдено GPS-трекер із сім-картою мобільного оператора, телефони та комп’ютерну техніку із доказами листування з представником ФСБ.
Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Служба безпеки України затримала російського агента, який намагався влаштуватися до Сумської обласної військової адміністрації. Він мав приховано збирати інформацію про систему захисту регіону.
- Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала агентурну мережу Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (ГРУ), яка передавала координати для ракетних ударів по місту Дніпро.