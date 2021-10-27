У крові нардепа Полякова, крім метадону, виявили димедрол, – МВС

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв’ю “Громадському”.

“Ми поки не коментуємо те, як зазначена наркотична речовина потрапила в організм Полякова. Водночас ми завершили одну з експертиз і ми точно можемо сказати, що це метадон з примішкою димедрол. Простіше кажучи, це “вуличний метадон” і метою димедролу є посилення наркотичної речовини. Це суміш, яка була здобута не в офіційній аптечній мережі”, – повідомив Єнін.

Заступник голови МВС додав, що правоохоронці поки не знайшли доказів того, що Полякова вбили. Усіх, з ким контактував Поляков напередодні смерті, вже допитали.

“Водночас ми до цього часу не відкидаємо жодну з версій”, – резюмував Єнін.