У крові нардепа Полякова, крім метадону, виявили димедрол, – МВС

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв’ю “Громадському”.
“Ми поки не коментуємо те, як зазначена наркотична речовина потрапила в організм Полякова. Водночас ми завершили одну з експертиз і ми точно можемо сказати, що це метадон з примішкою димедрол. Простіше кажучи, це “вуличний метадон” і метою димедролу є посилення наркотичної речовини. Це суміш, яка була здобута не в офіційній аптечній мережі”, – повідомив Єнін.
Заступник голови МВС додав, що правоохоронці поки не знайшли доказів того, що Полякова вбили. Усіх, з ким контактував Поляков напередодні смерті, вже допитали.
“Водночас ми до цього часу не відкидаємо жодну з версій”, – резюмував Єнін.
Вранці 8 жовтня Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці.
Правоохоронці розповіли, що уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм вони помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.
За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, після цього пасажира почало нудити в машині.
У Київській міській прокуратурі зазначили, що за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
11 жовтня стало відомо, що в організмі загиблого народного депутата Антона Полякова, окрім алкоголю, знайшли метадон.
- Нагадаємо, в листопаді 2019 року Антона Полякова виключили з фракції “Слуги народу” через неголосування за ті законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. У кінці жовтня того ж року Поляков заявляв, що інший нардеп нібито “замовив його кримінальному авторитету”. Він також пов’язував своє виключення з тим, що висловлював відкрито свою думку, а також розповідав про “внутрішню кухню” й “розборки” у фракції.
- У вересні минулого року біля кафе “Джав” у Шевченківському районі Києва невідомі напали й побили народного депутата України Антона Полякова. Через кілька годин правоохоронці затримали ймовірного нападника.