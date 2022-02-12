Лабораторія, акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА), повідомила про виявлення у тесті триметазидину 8 лютого 2022 року, у день відкриття Олімпіади у Пекіні. Препарат належить до класу S4.4 “Забороненого списку ВАДА 2021 року”. Проте результати дослідження свідчать, що препарат спортсменка приймала до початку Олімпійських ігор. Це підтверджують результати тестів, які спортсменка здавала вже перебуваючи в Пекіні.

Пробу у Валієвої взяли 25 грудня 2021 року під час чемпіонату Росії з фігурного катання в Санкт-Петербурзі.

Допінг-скандал розгорівся після того, як представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Марк Адамс заявив про проблему з допінг-тестами членів команди Олімпійського комітету Росії з фігурного катання. Як з’ясувалося, йшлося про підозрілі допінг-проби російської 15-річної фігуристки Каміли Валієвої, яка вважалася основною претенденткою на звання олімпійського чемпіона в турнірі одиночниць.

Спортсменку, відповідно до регламенту, тимчасово відсторонили від змагань. Пізніше у Федерації фігурного катання Росії (ФФКР) повідомили, що МОК не усунув Валієву від змагань, висловивши спортсменці повну підтримку та заявивши , що не сумніваються в “чесності та чистоті своєї спортсменки”.

Офіційні представники ОКР відмовилися від будь-яких коментарів із цього приводу. Зокрема, тренерка Валієвої Етері Тутберідзе на запитання, чи фігуристку відсторонили від змагань до з’ясування питання з допінг-тестом заявила, що “не займається плітками”. Відмовилася спілкуватися із журналістами і сама фігуристка.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК), Всесвітнє антидопінгове агентство та Міжнародний союз ковзанярів (ISU) подали до Спортивного арбітражного суду (CAS) протести щодо скасування усунення Валієвої.

CAS прийняв їх та обіцяв призначити дату засідань. Рішення мають винести сьогодні після 16:20 за київським часом.

Тим часом у США заявили, що можуть взятися за скандал у судовій площині та покарати росіян, які, ймовірно, причетні до допінгової справи фігуристки, відповідно до американського Антидопінгового закону Родченкова (RADA).

Про це повідомив голова Антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгарт.

Законопроєкт RADA, названий на честь інформатора Григорія Родченкова, який допоміг викрити російський допінговий скандал, був підписаний колишнім президентом США Дональдом Трампом у грудні 2020 року.

Він дозволяє США накладати кримінальні санкції на осіб, причетних до вживання допінгу на великих міжнародних спортивних змаганнях, у яких беруть участь американські спортсмени.

Покарання за порушення закону може бути у вигляді позбавлення волі до 10 років та штрафи у розмірі 250 000 доларів США для фізичних осіб та 1 мільйон доларів США для організацій.

Довідка. Триметазидин є кардіопротектором, метаболіком та антигіпоксантом. З 2014 року Всесвітньою антидопінговою агенцією препарат включено до списку заборонених для професійних спортсменів. Покращує насичення організму киснем, сприяючи швидкому відновленню після серйозного фізичного навантаження, підвищує витривалість та працездатність, знижує перепади артеріального тиску.Це стимулятор, що належить до модуляторів метаболізму. У цій же групі знаходяться інсулін та мельдоній. Всесвітній антидопінговий кодекс забороняє їх як у змагальний, так і у позазмагальний період.