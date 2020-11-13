Зустріч міністра інфраструктури України Владислава Криклія і українського посла в Республіці Казахстан Петра Врубльовського з прем'єр-міністром Казахстану Аскаром Маміним не відбулася тому, що не була офіційно підтверджена казахською стороною.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на пресслужбу Мініфраструктури.

Зазначається, що під час візиту Криклія в Казахстан була запланована його зустріч з Маміним. Її планували провести в понеділок, 10 листопада. Однак зустріч не відбулася, оскільки не була остаточно підтверджена казахської стороною.

У відомстві зазначили, що інформація про скасування зустрічі через фейковий результат тесту на коронавірус з боку української делегації є наклепом.

“Мета візиту міністра інфраструктури в Казахстан – активізація транзиту з Азії в ЄС за альтернативним маршрутом в обхід Росії. Очевидно, така позиція міністра викликала чергову медіатаку серед проросійських ЗМІ та поширення фейків”, – підкреслили в Міністерстві інфраструктури.

Ба більше, у відомстві додали, що тестування Криклій проходив в лабораторії Into Sana в Києві перед відльотом у відрядження.

Також у відомстві зазначили, що інформація деяких ЗМІ про те, що міністр домовлявся про закупівлю колісних пар, вироблених в Казахстані, також не відповідає дійсності.

“Міністерство не є суб’єктом господарювання і не веде переговорів щодо господарської діяльності підприємств або їх закупівель”, – додали в Мініфраструктури.