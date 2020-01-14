Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Faceb00k.
Уточнюється, що у Айдера Джеппарова, якого російські окупаційні власті утримують в кримському СІЗО, виникла пухлина на нижній щелепі.
“Пухлина на нижній щелепі під правим восьмим нижнім зубом, яка переходить в гортань. Через це він не може відкривати рот і ковтати. Через ненадання медичної допомоги у громадянина України присутні скарги на постійний сильний зубний і головний біль”, – пише Денисова.
Також омбудсмен стверджує, що знову звернулася до уповноваженого з прав людини в Росії з вимогою вжити відповідних заходів – медичне обстеження для і допомогу для Джеппарова.
Відзначається, що на даний момент публічної реакції Тетяни Москалькової на заклики Денисової не було.
- 24 грудня російський суд в Москві на 6 місяців зменшив тюремні терміни фігурантам справи “Хізб ут-Тахрір”.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що в Росії не надають медичну допомогу незаконно ув’язненим кримським татарам.