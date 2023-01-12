Про це повідомляє пресслужба “Крымской солидарности” у Facebook.
17 серпня в Криму пройшли нові масові рейди у помешканнях кримськотатарських мусульман у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму та в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя. Серед затриманих тоді був і Раїф Февзієв.
Раіф Февзієв має численні позитивні характеристики, як від жителів селища, так і сусідів та парафіян місцевої мечеті. Крім того, не мав судимості. На оголошення вироку приїхало близько 30 осіб. Зокрема рідні Февзіева, кримськотатарські активісти та журналісти.
Суд визнав Раіфа Февзієва винним, засудивши до 17 років позбавлення волі. На оголошення рішення суду Раїф Февзієв прийшов у білій футболці з написом “Наш народ – не терористи”.
- Після окупації Росією Кримського півострова на його територію прибуло понад пів мільйона громадян РФ. Втім, всі вони знаходяться там незаконно, адже не переїжджали через українські КПВВ або прострочили терміни перебування. Тому, після деокупації Криму Україна має відправити їх назад.