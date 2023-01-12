12 січня у Криму оголосили вирок 42-річному кримському татарину Раіфу Февзієву, обвинуваченому за участь в ісламській політичній партії "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії з 2003 року. Його засудили до 17 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба “Крымской солидарности” у Facebook.

17 серпня в Криму пройшли нові масові рейди у помешканнях кримськотатарських мусульман у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму та в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя. Серед затриманих тоді був і Раїф Февзієв.

Раіф Февзієв має численні позитивні характеристики, як від жителів селища, так і сусідів та парафіян місцевої мечеті. Крім того, не мав судимості. На оголошення вироку приїхало близько 30 осіб. Зокрема рідні Февзіева, кримськотатарські активісти та журналісти.



Суд визнав Раіфа Февзієва винним, засудивши до 17 років позбавлення волі. На оголошення рішення суду Раїф Февзієв прийшов у білій футболці з написом “Наш народ – не терористи”.