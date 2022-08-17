Через серію вибухів у Криму російське командування, швидше за все, буде стурбоване. 16 серпня під Джанкоєм на півночі півострова вибухнув склад боєприпасів, що визнали російські та українські офіційні особи.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

У Криму ще пошкодили прилеглу залізницю та електричну підстанцію. Ще клуби чорного диму бачили біля авіабази в Гвардійському в центрі півострова.

Британська розвідка зазначила, що два найважливіших російських військових аеродрому в Криму розташовані саме в Джанкої і Гвардійському. Важливу роль у постачанні російських операцій на півдні України відіграє Джанкой. Він є ключовим автомобільним і залізничним вузлом.