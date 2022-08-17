Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

У Криму ще пошкодили прилеглу залізницю та електричну підстанцію. Ще клуби чорного диму бачили біля авіабази в Гвардійському в центрі півострова.

Британська розвідка зазначила, що два найважливіших російських військових аеродрому в Криму розташовані саме в Джанкої і Гвардійському. Важливу роль у постачанні російських операцій на півдні України відіграє Джанкой. Він є ключовим автомобільним і залізничним вузлом.

“Причина цих інцидентів і масштаби збитку поки не ясні, але російське командування, швидше за все, буде все більше стурбоване очевидним погіршенням ситуації з безпекою в Криму, який служить тиловою базою для окупантів”, – йдеться в повідомленні.