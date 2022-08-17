Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.
У Криму ще пошкодили прилеглу залізницю та електричну підстанцію. Ще клуби чорного диму бачили біля авіабази в Гвардійському в центрі півострова.
Британська розвідка зазначила, що два найважливіших російських військових аеродрому в Криму розташовані саме в Джанкої і Гвардійському. Важливу роль у постачанні російських операцій на півдні України відіграє Джанкой. Він є ключовим автомобільним і залізничним вузлом.
“Причина цих інцидентів і масштаби збитку поки не ясні, але російське командування, швидше за все, буде все більше стурбоване очевидним погіршенням ситуації з безпекою в Криму, який служить тиловою базою для окупантів”, – йдеться в повідомленні.
- За вибухи у Криму, ймовірно, відповідає український підрозділ, що діяв в тилу ворога.
- 16 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи на аеродромі, складі боєзапасів та трансформаторній підстанції. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, вибухи у Криму – частина контрнаступу Збройних сил України.
- У Криму окупаційна адміністрація підтвердила детонацію боєзапасів на складі у районі села Майське (Джанкойський район). У міноборони РФ причиною детонації назвали “загоряння на території тимчасового складу боєзапасів”.
- На Кримському мосту за минулу добу зафіксовано новий добовий рекорд трафіку. В обидві сторони проїхало 38,3 тисячі автомобілів.