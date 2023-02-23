Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости” з посиланням на редакцію радіостанції “Спутник в Крыму” і так зване “министерство внутренней политики, информации и связи Крыма”.
Зазачається, що 23 лютого на хвилях радіо “Спутник в Крыму” і радіо “Вера”, у низці районів окупованого півострова – Алушта, Білогірськ, Джанкой, Судак передавали звернення голови Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, а також лунав гімн України.
Зауважимо, що радіостанції входять до “Газпром-Медиа Радио”. Крім того, “Спутник в Крыму” є частиною медіагрупи “Россия сегодня”.
“РИА Новости” не пише, що саме казав Буданов в етері, проте запевнили, що у зверненні були нібито “погрози”. За словами окупантів, в Сімферополі та Севастополі перервати етер не вдалося.
Як запевняють, “проблема” виникла через обладнання, яке готує сигнал для передачі на частотах FM.
- Вранці 22 лютого у низці російських міст пролунав сигнал повітряної тривоги на радіостанціях. У РФ його назвали “фейковим”, звинувативши хакерську атаку.