За даними росЗМІ, на пропагандистських російських радіостанціях в окупованому Криму хакери буцімто "зламали" етер для трансляції звернення голови української розвідки Кирила Буданова та українського гімну.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости” з посиланням на редакцію радіостанції “Спутник в Крыму” і так зване “министерство внутренней политики, информации и связи Крыма”.

Зазачається, що 23 лютого на хвилях радіо “Спутник в Крыму” і радіо “Вера”, у низці районів окупованого півострова – Алушта, Білогірськ, Джанкой, Судак передавали звернення голови Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, а також лунав гімн України.

Зауважимо, що радіостанції входять до “Газпром-Медиа Радио”. Крім того, “Спутник в Крыму” є частиною медіагрупи “Россия сегодня”.

“РИА Новости” не пише, що саме казав Буданов в етері, проте запевнили, що у зверненні були нібито “погрози”. За словами окупантів, в Сімферополі та Севастополі перервати етер не вдалося.

Як запевняють, “проблема” виникла через обладнання, яке готує сигнал для передачі на частотах FM.