Про це повідомляє прокремлівська агенція “РИА Новости“, а також “ТАСС” із посиланням на пресслужбу “Россия сегодня”.
Зазначається, що Бабаєва загинула нібито через нещасний випадок на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму, де займалася військово-спортивною стрільбою.
Гендиректор “России сегодня” та пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що Бабаєва “гостро вболівала за Росію”, рвучись “за стрічку”, щоби підтримувати окупантів.
Зауважимо, що Бабаєва з 2004 до 2006 року очолювала представництво “РИА Новости” у Великій Британії, у 2008-2012 обіймала посаду шеф-редакторки корпункту “РИА Новости” у США, а у 2012-2013 роках працювала заступником керівника об’єднаної редакції “Московские новости”.
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