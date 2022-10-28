Голова підрозділу "Россия сегодня" в Сімферополі, а також колишня головна редакторка "Газета.Ru" та російська пропагандистка Світлана Бабаєва загинула "внаслідок нещасного випадку" на навчально-тренувальному полігоні в окупованому Криму.

Про це повідомляє прокремлівська агенція “РИА Новости“, а також “ТАСС” із посиланням на пресслужбу “Россия сегодня”.

Зазначається, що Бабаєва загинула нібито через нещасний випадок на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму, де займалася військово-спортивною стрільбою.

Гендиректор “России сегодня” та пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що Бабаєва “гостро вболівала за Росію”, рвучись “за стрічку”, щоби підтримувати окупантів.

Зауважимо, що Бабаєва з 2004 до 2006 року очолювала представництво “РИА Новости” у Великій Британії, у 2008-2012 обіймала посаду шеф-редакторки корпункту “РИА Новости” у США, а у 2012-2013 роках працювала заступником керівника об’єднаної редакції “Московские новости”.