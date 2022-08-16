У Криму стався вибух на військовій авіабазі. На об'єкті у селищі Гвардійське - клуби чорного диму.

Про це повідомило російське видання “Коммерсант”.

Місцеві жителі розповіли, що до цього на території військового об’єкта пролунало кілька вибухів. Офіційні особи окупаційної “адміністрації” поки що не коментують ситуацію.

Нині військові відомства та правоохоронні органи перевіряють інформацію. Вони опрацьовують версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів.

Глава Bellingcat Христо Грозєв у Twitter заявив, що військовий аеродром входив до складу ВМФ Росії. На авіабазі було 12 літаків СУ-24М та 12 СУ-25СМ.