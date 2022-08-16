Про це повідомило російське видання “Коммерсант”.
Місцеві жителі розповіли, що до цього на території військового об’єкта пролунало кілька вибухів. Офіційні особи окупаційної “адміністрації” поки що не коментують ситуацію.
Нині військові відомства та правоохоронні органи перевіряють інформацію. Вони опрацьовують версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів.
Глава Bellingcat Христо Грозєв у Twitter заявив, що військовий аеродром входив до складу ВМФ Росії. На авіабазі було 12 літаків СУ-24М та 12 СУ-25СМ.
- Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян.
- У відомстві наполягали, що детонація на складі боєзапасів у селі Майське сталось внаслідок “загоряння”. Однак через декілька годин міноборони РФ заявило, що вибухи у Криму – це “диверсія”.
- Внаслідок вибухів на складі боєзапасів у селі Майське було пошкоджено залізницю у Джанкойському районі. Окупаційна “влада” Криму вже повідомила, що рух потягів між півостровом та РФ на цій ділянці доведеться змінити.
- У Криму окупаційна адміністрація підтвердила детонацію боєзапасів на складі у районі села Майське (Джанкойський район). У міноборони РФ причиною детонації назвали “загоряння на території тимчасового складу боєзапасів”.