В тимчасово окупованому Криму росіяни мають намір прокласти залізницю. Вони планують її побудувати через доісторичні поселення таврів та стародавні могильники.

Про це повідомило представництво президента України в АР Крим у Facebook.

У РФ заявили, що залізниця біля Інкерманського монастиря руйнує пам’ятник. Тому її вирішили прокласти через іншу культурну та історичну спадщину.

Руйнація кримської культурної спадщини ініційована особисто президентом РФ Володимиром Путіним. У Росії її назвали “рятувальними археологічними роботами”.

Загалом росіяни планують знищити наступні історичні пам’ятки:

могильник №9 (II–I тис. до н.е.);

поселення таврів №5 (VII-V ст. до н.е., I-XV ст. н.е.);

поселення Кар’єрна 1 (приблизно VIII-VI ст. до н.е.);

поселення Ак-Керман (приблизно XV-XVIII ст. н.е.).

Планується розкопати стародавні поселення. Все знайдене внесуть до звіту. Після цього культурну спадщину вивезуть у Росію до музеїв.

У повідомленні зазначено, що РФ нелегально знищує та вивозить з нашої території археологічні цінності та мистецькі об’єкти. У такий спосіб окупанти розпоряджаються ними на власний розсуд, завдають суттєвої шкоди охоронюваним пам’яткам і знищують культурну спадщину, зокрема корінного кримськотатарського народу.

Представництво закликало міжнародну спільноту посилювати тиск на РФ задля відновлення територіальної цілісності, а також історико-культурної спадщини України та Європи. Викрадення пам’яток культури Росія використовує для того, щоб виправдовувати штучне домінування над минулим, сьогоденням і майбутнім українського Криму.