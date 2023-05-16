На території тимчасово окупованого Криму так звана "адміністрація" скасувала для більшості учнів урочисті лінійки з нагоди останнього дзвінка.

Про це повідомив так званий “голова” окупованого півострова Сергій Аксьонов у Telegram.

За його словами, лінійки у школах проводитимуться тільки для випускників 9-х та 11-х класів “з метою безпеки”. Крім того, відповідні заходи відбуватимуться в приміщеннях.

Водночас решта учнів відзначать закінчення навчального року у своїх класах.

Зауважимо, що раніше у школах Брянської області РФ, що межує з Україною, скасували урочисті лінійки з нагоди останнього дзвінка 23 травня. Про це писав губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у Telegram.

Він також пропонував вивезти дітей далі від кордону, аби видати атестати там.