Про це повідомив так званий “голова” окупованого півострова Сергій Аксьонов у Telegram.
За його словами, лінійки у школах проводитимуться тільки для випускників 9-х та 11-х класів “з метою безпеки”. Крім того, відповідні заходи відбуватимуться в приміщеннях.
Водночас решта учнів відзначать закінчення навчального року у своїх класах.
Зауважимо, що раніше у школах Брянської області РФ, що межує з Україною, скасували урочисті лінійки на останній дзвоник 23 травня. Про це писав губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у Telegram.
Він також пропонував вивезти дітей далі від кордону, аби видати атестати там.
- Після окупації Росією Кримського півострова на його територію прибуло понад пів мільйона громадян РФ. Втім, всі вони знаходяться там незаконно, адже не переїжджали через українські КПВВ або прострочити терміни перебування. Тому, після деокупації Криму Україна має відправити їх назад.
- Російські окупанти “націоналізували” та виставили на продаж 700 підприємств у тимчасово окупованому Криму.
- У тимчасово окупованому Криму підлітка оштрафували на 40 тисяч рублів через фразу “Ми за Україну”. Учня 11 класу затримали та звинуватили у дискредитації ЗС РФ.