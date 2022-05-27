На території тимчасово окупованого Криму російська влада змушує місцевих мешканців ставати донорами, щоб лікувати поранених солдатів РФ.

Про це повідомила уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

На тлі великої кількості поранених військових РФ в лікарнях та санаторіях тимчасово окупованого півострова медичні заклади не можуть впоратися з навантаженням. Тому через нестачу крові активно проводиться примусова кампанія донорства.

За словами Денісової, головний лікар Сімферопольської ЦРКБ видав спеціальний наказ, в якому зазначено, що необхідно збільшити запаси крові всіх категорій з розрахунком на 1500 реципієнтів та тимчасово зупинити безоплатне надання медичних послуг.

“У Севастополі у військовому госпіталі палати переповнені, ставлять додаткові ліжка для поранених. У деяких палатах перебуває до 40 осіб”, — зауважила Денісова.

Варто зазначити, що окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. Місцеві вимушені стати донорами, аби не втратити роботу. Водночас жодних медичних документів не вимагають, обстежень не проводять.