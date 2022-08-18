Про це повідомляє російське видання “Коммерсантъ”.

Інцидент стався минулими вихідними у кримському курортному селищі Щолкіне, в караоке-барі “Краб”. Зазначається, що Гайн попросив діджея поставити українську пісню “Дике поле”. Припускається, що це трек виконавця YARMAK, який вийшов у травні цього року.

Як пояснили в суді, на проєкторі транслювалося відео з “дискредитацією війська РФ”, а також символіка забороненого в Росії “Азову”. Згодом чоловік визнав свою провину і пояснив, що був в стані алкогольного сп’яніння. Суд призначив йому штраф у розмірі 50 тисяч рублів (30 тисяч гривень).

Діджей розважального закладу Юрій Родіонов за “дискредитацію російської армії” отримав 10 діб адміністративного арешту.

Водночас “Крим.Реалії” зазначають, що у судовому засіданні “правопорушник” свою провину визнав частково, пояснивши, що виконував функції діджея у вказаному закладі: “Відео з українською піснею було їм поставлено на замовлення одного з відвідувачів кафе, проте зміст пісні та відеокліп до неї йому не були відомі”, — йдеться в повідомленні, цитуючи суд. Діджея заарештували з “конфіскацією предмета адміністративного правопорушення”. Рішення суду може бути оскаржене.