Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
У лікарнях звільняють ліжко-місця для поранених солдатів. У тимчасово окупованому Криму інтенсивно проводиться збір донорської крові.
З початку широкомасштабного вторгнення російські солдати втратили близько 30 150 осіб. За вчора ворог на Південнобузькому напрямку зазнав втрат. Окупанти зайняли оборону на невигідних рубежах в районі Костромки. Загарбники намагаються відновити втрачені позиції рахунком поповнення резервів.
Через втрати у техніці окупанти поповнюють угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки. Вже до місця бойових дій прибули танки Т-62 та БМП-1.
- Нагадаємо, розпочалась дев’яносто п’ята доба героїчного протистояння російському воєнному вторгненню. Триває зосередження зусиль ворога на Сході України, на деяких напрямках ведуться активні бої.
- Росіяни бояться ризикувати своїм обладнанням для поранених, часто прирікаючи останніх до смерті. З цією ж метою командири іноді не дозволяють перевозити постачання підрозділам, які далеко просунулися.