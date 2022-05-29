У тимчасово окупованому Криму вирішили припинити приймати до лікарень цивільних через поранених військових. Розпорядження надала окупаційна адміністрація.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У лікарнях звільняють ліжко-місця для поранених солдатів. У тимчасово окупованому Криму інтенсивно проводиться збір донорської крові.

З початку широкомасштабного вторгнення російські солдати втратили близько 30 150 осіб. За вчора ворог на Південнобузькому напрямку зазнав втрат. Окупанти зайняли оборону на невигідних рубежах в районі Костромки. Загарбники намагаються відновити втрачені позиції рахунком поповнення резервів.

Через втрати у техніці окупанти поповнюють угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки. Вже до місця бойових дій прибули танки Т-62 та БМП-1.