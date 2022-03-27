У тимчасово окупованому Криму відбувається примусова мобілізація чоловіків для участі у війні з Україною. Серед насильно мобілізованих – кримські татари, яких окупанти змушують брати зброю до рук шляхом погроз.

Про це інформує омбудсмен Людмила Денісова.

За словами Денісової, традиційно призовна кампанія на півострові стартує у квітні. Однак цьогоріч вона починається раніше – вже на 29 березня у Сімферополі заплановано проведення інструкторсько-методичних зборів із головами призовних комісій, військовими комісарами районів та іншими посадовими особами та персоналом, які залучені до призовної кампанії.

Місцеві жителі уже активно почали отримувати повістки, при цьому чоловіки призовного віку намагаються втекти з півострова задля уникнення участі у війні на боці агресора. Оскільки дорога на материкову частину України закрита, вони мусять тікати з Криму через РФ.

Кримським татарам, якщо вони відмовляться воювати, погрожують застосуванням сили до їх рідних.

Омбудсмен нагадує, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом. Зокрема, згідно з положеннями статті 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни, заборонено мобілізовувати жителів окупованих територій.