У тимчасово окупованому Криму російські загарбники провели тренування для рятувальників щодо роботи в умовах техногенної катастрофи із викидом хімічних та радіаційних речовин.

Джерело: Центр національного спротиву.

У Криму окупаційна влада провела навчання для працівників “МЧС РФ” щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

За даним ЦНС, ворог готує рятувальників до роботи в умовах техногенної катастрофи із радіаційним та хімічним забрудненням, й саме на цьому був акцент навчання на півночі Криму.

Водночас районні адміністрації також відпрацьовували свої дії в умовах техногенних катастроф.

Зазначимо, що вчора, 22 червня, президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Глава держави оголосив цю інформацію після доповіді нашої розвідки та Служби безпеки України.

“Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього”, – заявив президент.

Зеленський вкотре наголосив, що “радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру”. Наяву інформацію та усі докази передають “нашим партнерам – кожному у світі”.

“Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі. Жодних терактів на атомних станціях – ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти”, – резюмував глава держави.