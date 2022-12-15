Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
Так, нещодавно вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей.
Додатково російські військові встановлюють так звані “зуби дракона” – ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.
Раніше у матеріалі WP мовилось, що після дев’яти місяців смерті та руйнувань ключ до війни Росії проти України лежить на скелястому, залитому морем півострові Крим — з його вапняковими плато та рядами тополь, — який Росія незаконно анексувала в 2014 році. Саме в Криму в лютому 2014 року, а не в лютому 2022 року, почалося вторгнення Росії та окупація України. А президент України Володимир Зеленський наполягає, що лише повернення Криму завершить війну, коли Україна переможе своїх російських загарбників.
Згодом, у NYT йшлося, що використовуючи ракети та партизанів, Україна зосереджується на стратегічно важливому місті Мелітополь, життєво важливому транспортному вузлі зв’язку Росії з Кримом. Україна нарощує зусилля з ізоляції російських військ у місті та навколо нього напередодні того, що, як очікується, буде наступним великим етапом війни – українським наступом, щоб витіснити російські війська з півдня.
- Президент Росії Володимир Путін ризикує втратити підтримку з боку місцевих лідерів і ветеранів через нездатність ЗС РФ відкинути українські війська далі на захід від Донецька та “захистити” Донбас.
- Бюджет Російської Федерації на 2023 рік передбачає ще більші витрати на оборону, ніж цього року. Третина усіх витрат Росії підуть на оборону.
- Неназване джерело з оборонного відомства США повідомило The Times, що Пентагон більше не наполягає на тому, щоб Україна не завдавала ударів по військових цілях у Росії.
- За словами Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, російська армія накопичує сили “десь за Уралом” і готується до наступу в Україні в другій половині зими, а, можливо, навесні.
- За словами високопосадовця зі США, Росія через спалення усіх запасів на десятому місяці широкомасштабного вторгнення використовує боєприпаси з десятиліттям давності, із високим рівнем відмов. Придатних до використання запасів у Росії є до 2023 року.