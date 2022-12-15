Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Так, нещодавно вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей.

Додатково російські військові встановлюють так звані “зуби дракона” – ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.

Раніше у матеріалі WP мовилось, що після дев’яти місяців смерті та руйнувань ключ до війни Росії проти України лежить на скелястому, залитому морем півострові Крим — з його вапняковими плато та рядами тополь, — який Росія незаконно анексувала в 2014 році. Саме в Криму в лютому 2014 року, а не в лютому 2022 року, почалося вторгнення Росії та окупація України. А президент України Володимир Зеленський наполягає, що лише повернення Криму завершить війну, коли Україна переможе своїх російських загарбників.

Згодом, у NYT йшлося, що використовуючи ракети та партизанів, Україна зосереджується на стратегічно важливому місті Мелітополь, життєво важливому транспортному вузлі зв’язку Росії з Кримом. Україна нарощує зусилля з ізоляції російських військ у місті та навколо нього напередодні того, що, як очікується, буде наступним великим етапом війни – українським наступом, щоб витіснити російські війська з півдня.