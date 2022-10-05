Про це повідомляє проросійська агенція “Интерфакс”.
“На низці потенційно небезпечних об’єктів відсутня фізична охорона та технічні засоби безпеки. Прошу керівників регіонів негайно усунути недоліки”, — сказав Патрушев.
За його словами, після оцінки “вразливості” об’єктів транспортної інфраструктури їх мають забезпечити інженерно-технічними засобами захисту.
Водночас Патрушев зазначив, що охороняти ці об’єкти на тимчасово окупованому півострові мають ті, хто пройшов “спеціальне навчання”.
Секретар Радбезу РФ додав, що зросла ймовірність “застосування безпілотників для пошкодження роботи транспортного комплексу”. Він закликав підвищити готовність сил і засобів реагування на “надзвичайні події” та провести спільні навчання.
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