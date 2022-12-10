Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
У Криму росіяни розгорнули 10 військових аеродромів та 2 авіазаводи // 4 фото
“Схеми” опублікували знімки російських військових обʼєктів у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що на кожному з аеродромів є склади з боєприпасами та паливом. Журналісти зібрали понад півтори сотні російських мілітарних місць із їхніми точними координатами.
Наприклад, в аеропорту в Джанкої розташовані щонайменше три склади з боєприпасами, понад 50 гелікоптерів і облаштовані місця для розміщення зенітно-ракетних комплексів. Крім того, на аеродромі часто сідають винищувачі Су-25.
Водночас поруч зі Севастополем на аеродромі “Бельбек” розміщені переважно російські винищувачі, а одне з основних угруповань російської авіації розміщене на аеродромі у Гвардійському неподалік Сімферополя. Там зосереджені штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24. Також росіяни ремонтують свої винищувачі Су-25 в Євпаторії.
- У центрі тимчасово окупованого Севастополя пролунав потужний вибух. Місцеві сповістили про нібито схожість звуку на “пуск ракети”.
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російські громадяни, які в незаконний спосіб переїхали на територію України з 2014 року, зокрема й до Криму, мають повернутись “туди, звідки приїхали”.