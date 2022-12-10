Згідно з даними на супутникових знімках Planet Labs, а також за інформацією журналістів на території тимчасово окупованого Криму росіяни розташували десять військових аеродромів та два авіазаводи.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.







У Криму росіяни розгорнули 10 військових аеродромів та 2 авіазаводи // 4 фото

“Схеми” опублікували знімки російських військових обʼєктів у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що на кожному з аеродромів є склади з боєприпасами та паливом. Журналісти зібрали понад півтори сотні російських мілітарних місць із їхніми точними координатами.

Наприклад, в аеропорту в Джанкої розташовані щонайменше три склади з боєприпасами, понад 50 гелікоптерів і облаштовані місця для розміщення зенітно-ракетних комплексів. Крім того, на аеродромі часто сідають винищувачі Су-25.

Водночас поруч зі Севастополем на аеродромі “Бельбек” розміщені переважно російські винищувачі, а одне з основних угруповань російської авіації розміщене на аеродромі у Гвардійському неподалік Сімферополя. Там зосереджені штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24. Також росіяни ремонтують свої винищувачі Су-25 в Євпаторії.