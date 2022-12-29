Гауляйтер окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що на території півострова протягом січня буде нібито високий рівень "терористичної небезпеки".

Про це Аксьонов написав у своєму Telegram.

“З метою забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності республіки Крим та її громадян на території низки муніципальних утворень і на об’єктах республіки з 20:00 6 січня 2023 року до 20:00 21 січня 2023 року діятиме високий (“жовтий”) рівень терористичної небезпеки”, — зазначається в повідомленні.

Таке рішення стосується території Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська та Джанкойського, Красноперекопського і Ленінського районів. Водночас Також йдеться про так звані “міністерства” окупаційного режиму.

За словами Аксьонова, “ситуація в регіоні повністю контролюється республіканськими та муніципальними органами влади”, а “безпека Республіки Крим, її жителів і гостей у повному обсязі забезпечується силовими структурами та правоохоронними органами”.