Про це Аксьонов написав у своєму Telegram.
“З метою забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності республіки Крим та її громадян на території низки муніципальних утворень і на об’єктах республіки з 20:00 6 січня 2023 року до 20:00 21 січня 2023 року діятиме високий (“жовтий”) рівень терористичної небезпеки”, — зазначається в повідомленні.
Таке рішення стосується території Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська та Джанкойського, Красноперекопського і Ленінського районів. Водночас Також йдеться про так звані “міністерства” окупаційного режиму.
За словами Аксьонова, “ситуація в регіоні повністю контролюється республіканськими та муніципальними органами влади”, а “безпека Республіки Крим, її жителів і гостей у повному обсязі забезпечується силовими структурами та правоохоронними органами”.
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