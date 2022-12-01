У Криму окупанти змушують вчителів "добровільно" жертвувати частиною своєї заробітної плати на російську армію. У такий спосіб вони імітують "волонтерство".

Про це повідомив Центр національного спротиву.

За даними центру, росіяни намагаються створити картину “добровільної підтримки” своїх військових на тимчасово окупованих територіях. Вчителі мають відмовитися від частини зарплати, написавши на ім’я директора школи відповідну заяву.

ЦНС зазначило, що у РФ немає розвинутого волонтерського руху, а війна, попри заяви пропагандистів, не є “народною”.

“Тож, ворог вдається до примусу, аби залатати “діри” в забезпеченні своїх військових. Проте такі відчайдушні заходи не змінять становище армії РФ й суттєво не покращують її забезпечення”, — заявив ЦНС.

Центр звернув увагу, що ворог не має права навіть у законодавчому порядку змусити віддавати частину зарплату кримчан і жителів інших тимчасово окупованих територій України. Крім того, відмова не має бути підставою для звільнення.

“Тож, ми закликаємо ігнорувати протиправні вимоги керівництва навчальних закладів”, — йдеться у повідомленні.