Про роботу ППО в районі озера Терекли неподалік села Молочне, повідомлялося 18 та 19 серпня. Вже у неділю ввечері так званий губернатор Севастополя Михайло Развозжаєв зазначив у Telegram, що російські ППО “відпрацювали чергові об’єкти на підходах до Бельбека (військовий аеродром) з боку Євпаторії”.

Своєю чергою, незалежний OSINT-дослідник Бенджамін Піттет зауважив на фотографію систем ППО, котру опублікував наприкінці липня користувач “ВКонтакте”. На світлині містились географічні координати, котрі також показують, що знімки зроблені поблизу Молочного.

A new photo confirms the location of the air defense battery near Yevpatoria. The equipment arrived on site around July 20.

Geolocation in the next tweet.

Thanks to @kromark for the help.

1/2 https://t.co/R1GsLIJ6vs pic.twitter.com/It2qzsrvgx

— Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022