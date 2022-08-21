Про це повідомляє “Радіо Свобода“.
Про роботу ППО в районі озера Терекли неподалік села Молочне, повідомлялося 18 та 19 серпня. Вже у неділю ввечері так званий губернатор Севастополя Михайло Развозжаєв зазначив у Telegram, що російські ППО “відпрацювали чергові об’єкти на підходах до Бельбека (військовий аеродром) з боку Євпаторії”.
Своєю чергою, незалежний OSINT-дослідник Бенджамін Піттет зауважив на фотографію систем ППО, котру опублікував наприкінці липня користувач “ВКонтакте”. На світлині містились географічні координати, котрі також показують, що знімки зроблені поблизу Молочного.
A new photo confirms the location of the air defense battery near Yevpatoria. The equipment arrived on site around July 20.
Geolocation in the next tweet.
Thanks to @kromark for the help.
1/2 https://t.co/R1GsLIJ6vs pic.twitter.com/It2qzsrvgx
— Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022
The air defense battery is located here: 45.1809403, 33.2317835
2/2 pic.twitter.com/ozzlc52YAF
— Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022
Журналістам вдалося знайти знімки систем, їх опублікував ще один користувач “ВКонтакті”. Фотографії дозволяють підтвердити, що йдеться про ППО С-400.
Ввечері 19 серпня у Севастополі місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Згідно з повідомленнями російських та кримських ЗМІ, над містом спрацювала російська ППО.
Перед цим ввечері 18 серпня у тимчасово окупованому Севастополі в районі російського військового аеродрому “Бельбек” також пролунали вибухи.
Сервіс супутникових знімків Planet.com дозволяє визначити, що систему ППО розгорнули між 15 і 22 липня.
- 16 серпня, у тимчасово окупованому РФ Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян. За даними місцевих Telegram-каналів вибухи та пожежа — на трансформаторній підстанції.
- Через серію вибухів у Криму російське командування, швидше за все, буде стурбоване. 16 серпня під Джанкоєм на півночі півострова вибухнув склад боєприпасів, що визнали російські та українські офіційні особи.
- Раніше українські захисники ліквідували одну з чотирьох військових баз противника в тимчасово окупованому Мелітополі. Збройні сили України завдали по ній понад 30 ударів.