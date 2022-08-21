Про це повідомляє “Радіо Свобода“.

Про роботу ППО в районі озера Терекли неподалік села Молочне, повідомлялося 18 та 19 серпня. Вже у неділю ввечері так званий губернатор Севастополя Михайло Развозжаєв зазначив у Telegram, що російські ППО “відпрацювали чергові об’єкти на підходах до Бельбека (військовий аеродром) з боку Євпаторії”.

Своєю чергою, незалежний OSINT-дослідник Бенджамін Піттет зауважив на фотографію систем ППО, котру опублікував наприкінці липня користувач “ВКонтакте”. На світлині містились географічні координати, котрі також показують, що знімки зроблені поблизу Молочного.

Журналістам вдалося знайти знімки систем, їх опублікував ще один користувач “ВКонтакті”. Фотографії дозволяють підтвердити, що йдеться про ППО С-400.

Установки С-400 в районі озера Терекли

Джерело: “Радіо Свобода”

Джерело: “Радіо Свобода”

Ввечері 19 серпня у Севастополі місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Згідно з повідомленнями російських та кримських ЗМІ, над містом спрацювала російська ППО.

Перед цим ввечері 18 серпня у тимчасово окупованому Севастополі в районі російського військового аеродрому “Бельбек” також пролунали вибухи.

Сервіс супутникових знімків Planet.com дозволяє визначити, що систему ППО розгорнули між 15 і 22 липня.