У тимчасово окупованому Криму пляжники сфотографували системи протиповітряної оборони С-400 під Євпаторією та оприлюднили світлини у соцмережах.

Про це повідомляє “Радіо Свобода“.

Про роботу ППО в районі озера Терекли неподалік села Молочне, повідомлялося 18 та 19 серпня. Вже у неділю ввечері так званий губернатор Севастополя Михайло Развозжаєв зазначив у Telegram, що російські ППО “відпрацювали чергові об’єкти на підходах до Бельбека (військовий аеродром) з боку Євпаторії”.

Своєю чергою, незалежний OSINT-дослідник Бенджамін Піттет зауважив на фотографію систем ППО, котру опублікував наприкінці липня користувач “ВКонтакте”. На світлині містились географічні координати, котрі також показують, що знімки зроблені поблизу Молочного.

A new photo confirms the location of the air defense battery near Yevpatoria. The equipment arrived on site around July 20. Geolocation in the next tweet. Thanks to @kromark for the help. 1/2 https://t.co/R1GsLIJ6vs pic.twitter.com/It2qzsrvgx — Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022

The air defense battery is located here: 45.1809403, 33.2317835 2/2 pic.twitter.com/ozzlc52YAF — Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022

Журналістам вдалося знайти знімки систем, їх опублікував ще один користувач “ВКонтакті”. Фотографії дозволяють підтвердити, що йдеться про ППО С-400.

Ввечері 19 серпня у Севастополі місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Згідно з повідомленнями російських та кримських ЗМІ, над містом спрацювала російська ППО.

Перед цим ввечері 18 серпня у тимчасово окупованому Севастополі в районі російського військового аеродрому “Бельбек” також пролунали вибухи.

Сервіс супутникових знімків Planet.com дозволяє визначити, що систему ППО розгорнули між 15 і 22 липня.