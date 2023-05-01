1 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Користувачі соцмереж публікують фото і відео події з-під Євпаторії, так звана "влада" Криму повідомляє про "спрацювання системи протиповітряної оборони".

Незаконно призначений РФ “голова” півострова Сергій Аксьонов заявив, що на заході Криму силами ППО збили безпілотник.

Згодом так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що “Чорноморський флот разом із силами ППО відбиває атаку в Севастополі”. Він додав, що один безпілотник збито, усі служби міста, мовляв, “перебувають у готовності”.

Тим часом в Криму знову “нічого не відбувається”🤷‍♂️ pic.twitter.com/3pF3v3NeMQ — Букви (@Bykvu) May 1, 2023

29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі загорівся резервуар із паливом. Площа пожежі становила близько 1000 квадратних метрів. Окупаційна “влада” півострова заявила, що причиною пожежі стало влучання безпілотника.

Так, у результаті масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною місткістю близько 40 тисяч тонн. У зв’язку з цим, містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони гарантувати безпеку власних стратегічних об’єктів.