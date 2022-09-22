Так званий окупаційний "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що списки мешканців Криму, які підлягають російській мобілізації вже склали.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на його слова в етері телеканалу “Росія 24”.

За його словами, мобілізаційні завдання у всіх муніципальних утвореннях були підготовлені заздалегідь, у військкоматах усі списки були підготовлені до тих, хто підлягає мобілізації.

Аксьонов заявив, що сьогодні окупаційна влада “просто стартувала” та наразі закріплює технічні засоби: “Хто займається розвезенням порядку денного, підготовки, організацією харчування для тих, хто перебуває для несення військової служби”, — зазначив він.

“Більше технічних питань. Всі адреси та координати людей, які потенційно виконуватимуть бойові завдання, відомі, всі за планом” – заявив окупаційний ватажок.

ДОВІДКА. Напередодні, 21 вересня, Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії. Згодом це підтвердив і міністр оборони РФ Сергій Шойгу наголосивши, що загалом планують мобілізувати 300 000 резервістів.