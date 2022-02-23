Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Анатолій Штефан, офіцер Генерального штабу ЗСУ.
БояришнікНьюз повідомляє про затримання “української ДРГ” на території окупованого Криму які планували диверсії. Перші фото мене вже вражають”, – зазначив Анатолій Штефан у дописі.
У російських ЗМІ поширилась інформація нібито силовики затримали шістьох громадян Росії, які є прихильниками забороненої РФ української “екстремістської” організації “Правий сектор”.
Зазначається, що ФСБ (Федеральна служба безпеки Російської Федерації) запобігла терористичному акту в Республіці Крим. Згідно з повідомленням, росіяни, які є прихильниками “Правого сектора” здійснювали підготовку підриву саморобного вибухового пристрою в одному з православних храмів регіону з метою залякування населення.
Серед вилучених предметів у “диверсантів” можна побачити зброю, шолом, листівка з написом “Я люблю Україну”, де замість серця намальований Крим, диплом тощо.
У коментарях до допису користувачі Facebook неодноразово згадують інтернет-мем “візитка Яроша”, що виник у 2014 році, як висміювання пропаганди російських ЗМІ. Таким чином фейкові повідомлення намагалися довести причетність “Правого сектора” до перестрілки у Слов’янську. Адже, зображення прапору Української повстанської армії (УПА) нагадує подібну візитку.
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