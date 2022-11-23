Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул у Telegram.

У місті задіяно екстрений план на випадок повного знеструмлення. Водозабори, помпові станції, малі котельні та лікарні переведено на генератори.

“Великі котельні, які живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть. Людей з метро вже виведено. Розпочато рятувальну операцію з підйому шахтарів із шахт”, — зазначив Вілкул.

Глава МВА закликав керівництво підприємств усіх форм власності та бізнес відпустити працівників по домівках. Також він закликав допомогти з їхнім розвезенням, бо у місті не працює електротранспорт.