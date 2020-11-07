У суботу, 7 листопада, в Кривому Розі чоловік з ножем напав на перехожих. Вбито двох людей, поранено ще вісьмох, серед яких є дитина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Подія сталася близько 15:20 на вулиці у Металургійному районі Кривого Рогу. За даними поліції, жертвами зловмисника стали випадкові перехожі. Зловмисник наніс їм численні ножові поранення. Двоє осіб померли на місці, вісім доставлені до лікарні. Серед поранених є 8-річний хлопчик.

Поліція оперативно затримала 37-річного нападника. Поліцейські з’ясовують всі деталі події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

За словами очевидців, нападник кричав, що Бог наказав йому вбити 15 осіб.

Трагедію вже прокоментував президент України Володимир Зеленский. У своєму Facebook він написав, що світ божеволіє, адже щодня з’являються подібні новини.

“Не сумніваюся, що сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки. Навіть якщо за Кримінальним кодексом цей конкретний злочин, який стався сьогодні, буде потрактований інакше. Але саме так – це тероризм, варварський спосіб залякати людей. Тому жодного виправдання й жодної поблажливості до виродків роду людського”, – написав президент.