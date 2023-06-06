У Кривому Розі діятиме обмеження на споживання води внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС

Джерело: Олександр Вілкул в Telegram.
“У зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС ситуація дуже складна, але контрольована. У Кривому Розі на 30% міста (це Центрально-Міський, частково – Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) вода подається від Карачунів – тут ризиків немає. На 70% міста (решта районів) вода подається від Каховського водосховища через водосховище “Південне”, – йдеться у дописі.
Також очільник МВА наголосив, що для населення тиск води буде знижуватися з 22:00 до 05:00. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься проток та циркулювання. У місті також заборонено полив зі шлангів.
ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію офіційно підтвердила Україна.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.
За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.
Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.
- Внаслідок російського підриву Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапили понад 150 тонн машинного мастила. Нині є ризик подальшого витоку.
- У зв’язку із підривом Каховської ГЕС та затопленням низки населених пунктів Херсонської області, у МОЗ України нагадали про правила домедичної допомоги людині, яка тоне.
- Російські військові атакували Херсон, коли місцевим мешканцям намагалися допомогти евакуюватися. Внаслідок цього поранень зазнали двоє херсонських поліцейських.