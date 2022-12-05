Про це він зазначив у Telegram.
Через наслідки влучання ворожих ракет можливі масштабні відключення. Вілкул зауважив, що шахтарів із шахт і людей з метро — виведено.
Він закликав заряджати павербанки, робити запаси води. А керівників підприємств всіх форм власності закликав відпускати співробітників додому.
За словами голови ВА, у місті працюють всі Пункти Незламності, котрі розташовані у закладах освіти:
Тернівський район:
- Криворізька гімназія №50, вул. Івана Сірка, 57.
- Криворізька гімназія №27, вул. Чарівна, 22.
- Криворізька гімназія №42, вул. Каштанова, 38.
- Криворізька гімназія №55, вул. Сергія Колачевського, 108А.
- Криворізька гімназія №110, вул. Доватора, 31.
- Криворізький Тернівський ліцей, вул. Володимира Терещенка, 10Е.
- Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №45, вул. Сергія Колачевського, 170В.
Покровський район:
- Криворізька гімназія №32, мкр-н 7-й Зарічний, 7.
- Криворізька гімназія №4, вул. Федора Караманця, 41А.
- Криворізька гімназія №46, вул. П’ятихатська, 20А.
- Криворізький ліцей №49, вул. Шурупова, 1.
- Криворізька гімназія №125, мкр-н 5-й Зарічний, 32А.
- Криворізька гімназія №33, вул. Соколовська, 19А.
- Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №34 вул. Українських добровольчих батальйонів, 20А.
- Криворізька гімназія №86, вул. Едуарда Фукса, 11А.
Саксаганський район:
- Криворізький ліцей №119, мкр-н Сонячний, 48А.
- Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №43, вул. Покровська, 34А.
- Криворізька гімназія №14, вул. Володимира Великого, 34Б.
- Криворізька гімназія №41, вул. Співдружності, 44А.
- Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №19, вул. Івана Авраменка, 20.
- Криворізька гімназія №91, вул. Генерала Радієвського, 48.
- Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №70, вул. Ярослава Мудрого, 79.
- Криворізька гімназія №124, мкр-н Гірницький, 33А.
Довгинцівський район:
- Криворізька гімназія №109 «Темп», вул. Ярослава Мудрого, буд. 83.
- Криворізька гімназія №108, вул. Соборності, 115.
- Криворізький ліцей № 81, вул. 21-ї бригади Національної гвардії, 10.
- Криворізька гімназія №9, вул. Дніпровське шосе, 32.
- Криворізька гімназія №130, вул. Незалежності України, 12.
- Криворізька гімназія №87, вул. Сормівська, 5.
- Криворізька гімназія №94, вул. Промислова, 1А.
Металургійний район:
- Криворізька гімназія №16, вул. Степана Тільги,22.
- Криворізька гімназія №69, вул. Хамзата Гелаєва, 4.
- Криворізька гімназія №26, вул. Володимира Бизова, 7А.
- Криворізька гімназія №75, вул. Героїв АТО, 52.
- Криворізька гімназія №15 ім. М. Решетняка, вул. Криворіжсталі, 40.
Центрально-Міський район:
- Криворізький ліцей академічного спрямування «Міжнародні перспективи», вул. Петра Веропотвеляна, 1Ж.
- Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №79, вул. Політехнічна, 77.
- Криворізька гімназія №85, мкр-н Всебратське-2, 65Б.
- Криворізький ліцей «Кредо», вул. Першотравнева, 16.
- Криворізька гімназія №10, вул. Чумацька, 6.
Інгулецький район:
- Криворізька гімназія №73, вул. Української добровольчої армії, 7.
- Криворізька гімназія №102, вул. Сонячна, 10.
- Криворізька гімназія №114, вул. Каткова, 35.
- Криворізька гімназія №59, вул. Гірників, 30.
- Криворізька гімназія №92, вул. Героїв Правого сектора, 1.
Також Пункти Незламності відкриті у відділеннях поліції за адресами:
Криворізьке районне управління поліції – проспект Поштовий, 71.
Відділ превенції Криворізького районного управління поліції – вул. Каховська 36
Відділення поліції (ВП) 1- вул. Леоніда Бородича 5
ВП 2 – вул. Стрельникова 2
ВП 3 – вул. Шурупова 7
ВП 4 – вул. Павла Глазового
ВП 5 – вул. Бірюзова 2
ВП 6 – вул. Рудна 7
ВП 7 – вул. Салтиківська 9Б
ВП 8 – вул. Покровська 6
ВП 9 – вул. Карпенка 10а
ВП 10 – вул. Енергетична
По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною багато ракет.
Згодом стало відомо, що внаслідок чергового масованого обстрілу з боку РФ низка міст України має проблеми з електро- та водопостанням.
Водночас речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат зазначив, що росіяни “традиційно” запускають ракети з Каспію та Чорного моря, також зафіксували пуск з району Волгодонська.
- По всій Україні діють “Пункти незламності” — адреси у населених пунктах можна знайти за посиланням.
- 5 грудня в Україні фіксують збільшення споживання електроенергії. Громадян попередили про аварійні відключення світла.
- #Букви поговорили з відомим професором історії Сергієм Плохієм, який є одним із провідних дослідників Східної Європи, автором відомих книг та директором Українського наукового інституту Гарвардського університету про те, чому РФ стала єдиною країною-членом колишнього СРСР, котра не віддала ядерну зброю, чи було це взагалі можливо та чи сталася б війна, якби Росія позбулася ядерної зброї.