Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у місті є руйнування в енергетичній інфраструктурі країни внаслідок російської масованої атаки 5 грудня.

Про це він зазначив у Telegram.

Через наслідки влучання ворожих ракет можливі масштабні відключення. Вілкул зауважив, що шахтарів із шахт і людей з метро — виведено.

Він закликав заряджати павербанки, робити запаси води. А керівників підприємств всіх форм власності закликав відпускати співробітників додому.

За словами голови ВА, у місті працюють всі Пункти Незламності, котрі розташовані у закладах освіти:

Тернівський район:

Криворізька гімназія №50, вул. Івана Сірка, 57. Криворізька гімназія №27, вул. Чарівна, 22. Криворізька гімназія №42, вул. Каштанова, 38. Криворізька гімназія №55, вул. Сергія Колачевського, 108А. Криворізька гімназія №110, вул. Доватора, 31. Криворізький Тернівський ліцей, вул. Володимира Терещенка, 10Е. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №45, вул. Сергія Колачевського, 170В.

Покровський район:

Криворізька гімназія №32, мкр-н 7-й Зарічний, 7. Криворізька гімназія №4, вул. Федора Караманця, 41А. Криворізька гімназія №46, вул. П’ятихатська, 20А. Криворізький ліцей №49, вул. Шурупова, 1. Криворізька гімназія №125, мкр-н 5-й Зарічний, 32А. Криворізька гімназія №33, вул. Соколовська, 19А. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №34 вул. Українських добровольчих батальйонів, 20А. Криворізька гімназія №86, вул. Едуарда Фукса, 11А.

Саксаганський район:

Криворізький ліцей №119, мкр-н Сонячний, 48А. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №43, вул. Покровська, 34А. Криворізька гімназія №14, вул. Володимира Великого, 34Б. Криворізька гімназія №41, вул. Співдружності, 44А. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №19, вул. Івана Авраменка, 20. Криворізька гімназія №91, вул. Генерала Радієвського, 48. Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №70, вул. Ярослава Мудрого, 79. Криворізька гімназія №124, мкр-н Гірницький, 33А.

Довгинцівський район:

Криворізька гімназія №109 «Темп», вул. Ярослава Мудрого, буд. 83. Криворізька гімназія №108, вул. Соборності, 115. Криворізький ліцей № 81, вул. 21-ї бригади Національної гвардії, 10. Криворізька гімназія №9, вул. Дніпровське шосе, 32. Криворізька гімназія №130, вул. Незалежності України, 12. Криворізька гімназія №87, вул. Сормівська, 5. Криворізька гімназія №94, вул. Промислова, 1А.

Металургійний район:

Криворізька гімназія №16, вул. Степана Тільги,22. Криворізька гімназія №69, вул. Хамзата Гелаєва, 4. Криворізька гімназія №26, вул. Володимира Бизова, 7А. Криворізька гімназія №75, вул. Героїв АТО, 52. Криворізька гімназія №15 ім. М. Решетняка, вул. Криворіжсталі, 40.

Центрально-Міський район:

Криворізький ліцей академічного спрямування «Міжнародні перспективи», вул. Петра Веропотвеляна, 1Ж. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №79, вул. Політехнічна, 77. Криворізька гімназія №85, мкр-н Всебратське-2, 65Б. Криворізький ліцей «Кредо», вул. Першотравнева, 16. Криворізька гімназія №10, вул. Чумацька, 6.

Інгулецький район:

Криворізька гімназія №73, вул. Української добровольчої армії, 7. Криворізька гімназія №102, вул. Сонячна, 10. Криворізька гімназія №114, вул. Каткова, 35. Криворізька гімназія №59, вул. Гірників, 30. Криворізька гімназія №92, вул. Героїв Правого сектора, 1.

Також Пункти Незламності відкриті у відділеннях поліції за адресами:

Криворізьке районне управління поліції – проспект Поштовий, 71.

Відділ превенції Криворізького районного управління поліції – вул. Каховська 36

Відділення поліції (ВП) 1- вул. Леоніда Бородича 5

ВП 2 – вул. Стрельникова 2

ВП 3 – вул. Шурупова 7

ВП 4 – вул. Павла Глазового

ВП 5 – вул. Бірюзова 2

ВП 6 – вул. Рудна 7

ВП 7 – вул. Салтиківська 9Б

ВП 8 – вул. Покровська 6

ВП 9 – вул. Карпенка 10а

ВП 10 – вул. Енергетична

По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною багато ракет.

Згодом стало відомо, що внаслідок чергового масованого обстрілу з боку РФ низка міст України має проблеми з електро- та водопостанням.

Водночас речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат зазначив, що росіяни “традиційно” запускають ракети з Каспію та Чорного моря, також зафіксували пуск з району Волгодонська.