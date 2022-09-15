Напередодні, 14 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по гідротехнічній інфраструктурі Кривого Рогу. Станом на ранок 15 вересня наслідки цього удару майже повністю ліквідовані.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У відеозверненні він заявив, що вночі спеціалісти займались ліквідацією наслідків великої аварії, яка сталась внаслідок ударів крилатими ракетами.

Вілкул додав, що окупанти обстріляли Кривий Ріг ракетами “Кинжал” та “Іскандер”.

“Вночі проводилась низка необхідних заходів, починаючи від двох підривів дамби у районі Чорногорки, для того, щоб збільшити пропускну можливість, закінчуючи великими інженерними роботами”, – сказав він.

Вілкул уточнив, що станом на ранок ліквідація аварії ще триває, однак потік води суттєво зменшився. У місцях, де були підтоплення, рівень води почав спадати.

Загалом підтоплено 112 приватних будинків та дачних участків в Інгулецькому районі. За словами Вілкула, вночі тут проводилась евакуація місцевих мешканців.

“Думаю, що сьогодні повністю закінчимо ліквідацію”, – додав він.

Очільник Кривого Рогу також додав, що водопостачання є всюди, окрім військового містечка Макулан, де також виявили влучання російських ракет у водогін.

“Серйозна аварія, але всю ніч працювали аварійні бригади. Вже йде ліквідація. Я думаю, що після обіду вода там буде також. Зараз дав команду і у військове містечко направили водовози”, – додав він.