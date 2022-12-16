Про це повідомив радник голови ОПУ Кирило Тимошенко.
За його словами, росіяни влучили у житловий будинок у Кривому Розі.
Тимошенко додав, що внаслідок влучання будинок зазнав руйнувань, а під його завалами можуть бути люди.
“На місці працюють екстрені служби”, – наголосив він.
Також про влучання ворожих ракет у місті написав голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
- Від ранку 16 грудня по всій Україні лунає повітряна тривога. Російські окупанти здійснюють новий масований ракетний обстріл України. Є влучання по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині.
- 16 грудня російські окупанти завдали нового масованого ракетного удару по Україні. Вибухи, зокрема, пролунали й Києві.