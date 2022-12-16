Під час масованої ракетної атаки російські окупанти влучили у житловий будинок у Кривому Розі.

Про це повідомив радник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

За його словами, росіяни влучили у житловий будинок у Кривому Розі.

Тимошенко додав, що внаслідок влучання будинок зазнав руйнувань, а під його завалами можуть бути люди.

“На місці працюють екстрені служби”, – наголосив він.

Також про влучання ворожих ракет у місті написав голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.